Dans le creux, Paul Pogba peut compter sur le soutien de l'un de ses compatriotes

Même si Manchester United s'est imposé sur la pelouse du PSG cette semaine, le champion du monde est plus que jamais la cible des critiques. Comme toujours d'ailleurs.

L'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe de France, Kingsley Coman, a donné son avis sur la situation de Paul Pogba avec Manchester United. Auprès du Daily Mail, l'ailier bavarois a pris la défense du milieu de terrain des Red Devils, dont les prestations sont critiquées de l'autre côté de la Manche.

"Je connais Paul. Le football, c'est beaucoup dans la tête et dans la façon dont vous vous sentez. Quand nous sommes ensemble en sélection, je sais qu'il se sent si bien. Je ne suis pas à Manchester avec lui, donc je ne sais pas comment il est là-bas, mais en équipe nationale, il joue librement, il peut utiliser toutes ses qualités. Peut-être que la pression est différente. Lors de sa première année à Manchester, je pense qu'il était le meilleur joueur. Il a fait le plus de passes, je pense, mais les gens n'étaient toujours pas contents. Ils l'ont acheté et il était cher mais il n'est pas censé être celui qui marque tous les buts et donne toutes les passes décisives. Il est là pour donner un équilibre."