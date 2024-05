Chelsea et un autre grand club dans la course pour Victor Osimhen : les Blues proposent un pont d'or... et Romelu Lukaku

L'ancien attaquant du Sporting Charleroi pourrait quitter Naples en fin de saison. L'Europe entière s'y intéresse, les enchères ne cessent d'augmenter. Champion avec Naples la saison dernière en terminant meilleur buteur du championnat, Victor Osimhen vit plus que probablement sa dernière saison dans le sud de l'Italie. L'ancien attaquant du Sporting Charleroi fait désormais partie des meilleurs buteurs du Monde, et voit les plus grands clubs européens se déchirer ses services. Le plus chaud sur la balle, depuis un bon moment, c'est le PSG, qui cherche sa nouvelle tête d'affiche idéale pour remplacer Kylian Mbappé, en partance vers le Real Madrid. Mais le club de la capitale française souffre à présent de la concurrence d'une autre puissance européenne : Chelsea. Romelu Lukaku impliqué dans le transfert de Victor Osimhen vers Chelsea ? Les Blues peineraient cependant à payer la clause de libération du joueur, estimée entre 120 et 130 millions d'euros, et auraient proposé un deal particulier. Selon la Gazzetta dello Sport, le club londonien voudrait verser une indemnité de 80 millions d'euros à Naples, inclure un jeune joueur dans l'équation, ainsi que... Romelu Lukaku, qui sera de retour à Stamford Bridge en fin de saison après son prêt à la Roma. Lukaku vers le Napoli, après avoir porté les couleurs de l'Inter et de la Roma : possible ?



