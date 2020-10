Hakim Ziyech raconte les dessous de son transfert à Chelsea

L'international marocain a rejoint les Blues cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam.

En conférence de presse, Hakim Ziyech (27 ans, 1 apparition en Premier League cette saison) a donné les raisons de son transfert de l'Ajax Amsterdam à Chelsea lors du dernier mercato d’été. "Il y a deux ans, j’avais déjà failli partir, mais cela ne s’est pas passé et j’en suis heureux avec du recul. Car après ce moment, j’ai vécu un parcours incroyable avec l’Ajax et j’ai beaucoup progressé au meilleur niveau, en Europe. Cet été, c’était le bon moment pour partir et franchir un palier", a expliqué le milieu offensif.

Le Lion de l’Atlas s'est laissé séduire par l’entraîneur des Blues Frank Lampard. "On a parlé au téléphone et la façon dont il m’a décrit le jeu a fait la différence. Je viens de l’Ajax où on aime jouer au football, alors nous avons parlé de notre idée du jeu. Et il était évident qu’il avait confiance en moi. (...) En janvier, nous parlions déjà mais l’Ajax n’a pas voulu me laisser partir. Ensuite, tout est allé très vite et tout était bouclé en 10 jours", a conclu Ziyech.