Le PSG privé de plusieurs joueurs pour affronter l'Istanbul BB de Chadli et Bolingoli

Le PSG a révélé son groupe pour la rencontre de Ligue des Champions de ce mercredi, en déplacement à Istanbul.

Les champions de France et finalistes de la dernière Ligue des Champions affronteront le champion de Turquie privés de plusieurs joueurs : Julian Draxler, Mauro Icardi, Juan Bernat et Marco Verratti ne seront pas de la partie à Istanbul. L'Istanbul BB, de son côté, compte dans ses rangs Boli Bolingoli mais pas encore un certain Nacer Chadli, toujours sur le chemin du retour.