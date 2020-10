CR7 et Lewandowski attendent leur tour, Messi, Rashford et compagnie ont pris les devants

Ils se sont partagés quatre des cinq derniers trophées de meilleur buteur en Ligue des Champions, ils n'ont pas encore, pour des raisons différentes, trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. D'autres se sont chargés d'alimenter les compteurs.

Touché par le Covid-19, Cristiano Ronaldo a dû faire l'impasse sur les deux premières sorties de la Juve en C1. Robert Lewandowski a, en revanche, disputé les deux rencontres du Bayern. Mais contrairement à ses habitudes, le meilleur buteur en titre a laissé ses partenaires alimenter les marquoirs contre l'Atletico et à Moscou.

Ça donne forcément un classement des buteurs un peu plus inattendu après deux journées de compétition. Même si Lionel Messi, meilleur buteur de la compétition à six reprises, y a lui déjà pris place.

Marcus Rashford emmène la galerie (4 buts)

Il avait fait tomber le PSG la semaine dernière, il a carburé, mercredi soir, contre Leipzig. Marcus Rashford était pourtant sur le banc en début de partie. Il est monté à 30 minutes du terme de la rencontre et il a claqué un triplé, le tout premier de sa jeune carrière. Avec quatre buts, il s'isole donc en tête du classement des buteurs après deux journées.

Duvan Zapata, l'homme fort de l'Atalanta (3 buts)

Bonne surprise de l'édition 2019-2020, l'Atalanta espère confirmer en Ligue des Champions cette saison. Et ça a bien démarré pour les Bergamasques qui, avec quatre points sur six, sont dans le sillage de Liverpool.

Et Gian Piero Gasperini peut dire merci à Duvan Zapata, qui avait ouvert le score à Midtjylland lors du match d'ouverture et qui a permis à l'Atalanta de revenir à hauteur de l'Ajax mardi soir. Trois buts au compteur pour le Colombien. C'est déjà deux de plus que sur l'ensemble de la saison dernière en C1 pour Duvan Zapata, qui avait manqué une partie de la campagne sur blessure.

⚫️🔵 Zapata has 5 goals in his last 5 Atalanta appearances 🔥#UCL pic.twitter.com/zRPz4sVPvO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2020

Pluie de noms ronflants dans le sillage du duo de tête (2 buts)

Si Marcus Rashford et Duvan Zapata sont les deux seuls joueurs à avoir passé le cap des deux buts en deux journées de C1, de nombreuses stars du football européen les suivent de très près. On pointera évidemment le nom de Romelu Lukaku qui, après son doublé en Allemagne, est resté muet contre le Zenit cette semaine. Buteur sur penalty contre la Juventus, Lionel Messi est aussi dans le coup.

Et le Belge et l'Argentin sont bien entourés. Par de grandes promesses de la planète fooball, comme Erling Haaland et Joao Felix. Par les Français Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Kinglsey Coman. Par le malheureux de la semaine, Alvaro Morata, dont les trois buts ont été annulés mercredi soir. Ou encore par Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Ferran Torres, Dominik Szoboszlai, Moise Kean, Angelino et Tetê. Une liste déjà bien fournie de buteurs en Ligue des Champions qui se complètera, mardi et mercredi prochain.