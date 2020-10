Eden Hazard enfin de retour: "Il se sent bien et nous sommes heureux"

Après une première demi-heure à Mönchengladbach mardi dernier, Eden Hazard devrait encore gratter du temps de jeu ce week-end.

Les nouvelles sont bonnes pour Eden Hazard qui a disputé ses premières minutes de la saison, cette semaine, en Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre son coach en conférence de presse, vendredi après-midi. "Il va bien et nous sommes heureux. Il s'entraîne normalement tous les jours et il se sent en forme", se réjouit Zinedine Zidane. "

Mais il est clair que le staff du Real va y aller étape par étape. "Tout semble positif. On va désormais voir comment on peut le gérer. Le plus important est qu'il se sente bien", insiste Zizou, qui sait aussi qu'il aura besoin de tout le monde. "Il faut qu'on se prépare du mieux possible, parce que nous allons enchaîner les matchs."

La prochaine mission d'Eden Hazard et des Merengue sera de dompter Huesca, samedi après-midi, pour provisoirement se réinstaller en tête de la Liga. Avant un match très important, mercredi prochain, contre l'Inter, en Ligue des Champion.