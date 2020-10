Batshuayi maudit, du bois pour Dendoncker et une belle victoire pour les Wolves

Le premier but de la saison se refuse décidément à Michy Batshuayi avec Crystal Palace, mais Leander Dendoncker est lui aussi passé tout près de sa première rose de la saison.

Les Diables Rouges auront animé le duel entre Wolverhampton et Crystal Palace, vendredi soir, sur la pelouse du Molineux Stadium. Michy Batshuayi pensait d’ailleurs avoir ouvert le score, et son compteur, au quart d’heure. Mais le but du Diable Rouge, très légèrement hors-jeu, était annulé. Pas de chance pour Batsman qui avait déjà connu pareille mésaventure la semaine dernière et… la semaine d’avant.

Tout profit en revanche pour les Wolves qui, sur la remise en jeu, ont crucifié les Eagles. Servi dans la surface, le jeune Rayan Ait-Nouri, qui disputait son tout premier match en Premier League, en profitait pour inscrire son premier but. Leander Dendoncker est passé tout près de doubler la mise dans la foulée, d'une demi-volée surpuissante qui s’est écrasée sur la barre du but défendu par Vicente Guaita. C’est finalement Daniel Podence qui a doublé la mise, à la demi-heure de jeu.

La messe était dite. D’autant que ce n’était pas la soirée de Crystal Palace: le VAR a, logiquement, privé les Eagles d’un penalty en toute fin de première période… en raison d’une position de hors-jeu de Riedewald, qui avait provoqué la faute.

Malgré la montée de Christian Benteke en fin de rencontre, le score n’évoluera plus et Crystal Palace finira même la rencontre à duix suite à l’exclusion de Milivojevic. Avec 13 points, les Wolves rejoignent Liverpool et Everton en tête, Crystal Palace reste à la dixième place avec 10 unités.