Thorgan Hazard évoque la concurrence avec Timothy Castagne : "Il m'impressionne"

En concurrence avec Timothy Castagne pour occuper le rôle de piston gauche chez les Diables Rouges, Thorgan Hazard a loué les qualités de son coéquipier.

Le 19 septembre dernier, Thorgan Hazard a été victime d'une déchirure à la cuisse lors de la première journée de Bundesliga face au Borussia Mönchenglad'bach. Une blessure qui l'a éloignée des terrains pendant plus d'un mois et qui l'a notamment contraint à renoncer au dernier rassemblement des Diables Rouges.

Dans le couloir gauche, c'est Timothy Castagne qui a donc pris sa place lors des dernières rencontres de la sélection belge contre la Côte d'Ivoire (amical) et l'Angleterre (Nations League). Une concurrence au sujet de laquelle s'est exprimée le milieu offensif du Borussia Dortmund dans des propos accordés à La Dernière Heure.

"Il a été très bon. Comme d’habitude. Il a encore passé un cap avec son transfert à Leicester. Il évolue dans un championnat relevé qui lui va très bien. Ce qui m’impressionne, ce sont ses capacités physiques qui lui permettent de faire l’aller-retour constamment. Il ne lâche rien et m’impressionne. On est tous concurrents chez les Diables. Timothy est dans le groupe depuis un moment. Je sais qu’il peut jouer à tout moment. Le coach fera aussi ses choix selon les matchs et les adversaires. Il a un profil intéressant."

Alors que l'Euro 2021 se profile à l'horizon, les deux coéquipiers vont donc devoir lutter pour convaincre Roberto Martinez de les installer dans le onze de départ...