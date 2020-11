🎥 Le premier but de Wout Faes avec le Stade de Reims

Face à Strasbourg cet après-midi, Wout Faes a inscrit son premier but sous les couleurs du Stade de Reims.

Aujourd'hui, le Stade de Reims s'est imposé face à Strasbourg dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle s'est distinguée Wout Faes. En effet, l'international espoir belge a inscrit le deuxième but de son équipe à la 26ème minute de jeu.

À la reception d'un corner bien tiré par son coéquipier Valon Berisha, l'ancien défenseur du KV Ostende s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer d'une tête puissante (voir vidéo ci-dessous). Il s'agit du premier but du joueur de 22 ans sous ses nouvelles couleurs, lui qui a définitivement rejoint les rouges et blancs cet été.

En 2020/2021, Wout Faes s'est installé dans la défense du club reimois et a disputé neuf matchs toutes compétitions confondues jusqu'à présent (dont 6 rencontres de Ligue 1). Avec huit points pris en neuf rencontres, son équipe occupe actuellement la quinzième place du classement.