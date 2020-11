Liverpool lorgne sur un joueur de l'Ajax

Un international hollandais pourrait remplacer un autre.

Le coach était déçu et il y a de quoi, on n’a pas , un manque de respect pour le lcub, les supporters pour tout le mondE. Une remise en question car c’ets inadmissible de notre part, on doit rendre ca sur le terrain.

Selon les informations relayées par le Mirror, Perr Schuurs intéresserait Liverpool. Le jeune défenseur de 20 ans aurait impressionné Jürgen Klopp lors de la rencontre de Ligue des Champions entre l'Ajax et Liverpool (victoire 0-1 des Reds), le 21 octobre dernier.

Perr Schuurs a déjà 11 sélections avec les Pays-Bas. Alors qu'il doit faire jouer un milieu (Fabinho) en défense centrale pour compenser la perte de Virgil Van Dijk, le recrutement d'un défenseur central pourrait soulager Jürgen Klopp. Estimé à 9 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le Néerlandais est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2022. Cette saison, Perr Schuurs a disputé 8 matchs officielles avec la formation néerlandaise.