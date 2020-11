Un attaquant en moins pour l'Angleterre contre les Diables

Un coup dur pour les Three Lions, mais surtout pour Southampton.

Coup d'arrêt pour l'homme en forme de Premier League, mais le staff de Southampton est rassuré. Le coach des Saints, Ralph Hasenhüttl craignait le pire pour Danny Ings, touché au genou. L'attaquant anglais a effectivement été opéré au genou, mais sa blessure n'est pas trop grave, rassure Southampton sur son site officiel.

Suffisamment toutefois pour écarter Danny Ings durant une période estimée à six semaines par les Saints. Capé pour la première fois en septembre et auteur de son premier but avec les Three Lions le mois dernier, l'attaquant de Southampton ne sera donc pas du voyage en Belgique la semaine prochaine.