Manchester est prêt à tout pour vendre un flop, même à baisser son prix

Du côté de Manchester United, la saison n'est pas celle qui était espérée et certains joueurs ne répondent toujours pas aux attentes.

En dépit des révélations de l'entraîneur de Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer, qui a indiqué que Paul Pogba avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain français pourrait quitter le club mancunien dans ces prochains mois.

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid et de la Juventus Turin, le champion du monde 2018 ne devrait pas être retenu par sa direction. Selon Calciomercato et As, Manchester United serait disposé à vendre l'été prochain le footballeur âgé de 27 ans. Les dirigeants d'Old Trafford ne réclamerait que 60 millions d'euros pour le Français, une information qui tend à confirmer que Paul Pogba ne sera pas forcé à poursuivre sa carrière de l'autre côté de la Manche.

Acheté par Manchester United durant l'été 2016 pour la somme de 105 millions d'euros, La Pioche a vu sa valeur baisser au fil des mois, entre blessures et prestations en demi-teinte. Depuis le début de la saison 2020-2021, l'international tricolore a disputé dix matches toutes compétitions confondues (un but), pour six rencontres de Premier League.