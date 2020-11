Marseille a relevé la tête: "On se contente du minimum pour le moment"

Ce vendredi, l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Strasbourg.

Ce succès, le club des Bouches-du-Rhône le doit à Morgan Sanson. Entré en jeu, le milieu de terrain a trompé le gardien alsacien d'une belle frappe du droit suite à un ballon récupéré par Dimitri Payet. Après la rencontre, le footballeur de 26 ans s'est félicité devant les journalistes de la victoire décrochée par l'équipe, tout en reconnaissant que le niveau de jeu n'était pas à la hauteur.

"Oui, c'est ce qu'on retient. On est venus ici pour prendre les trois points. Dans la période actuelle, on se contente du minimum et c'était les trois points. Le jeu, on verra dans les prochaines semaines. C'est clair qu'avec 18 points en neuf matches, on est contents du bilan. C'est sûr que l'on pourrait faire beaucoup mieux dans le jeu, dans presque tout, mais ce soir (hier) on a les trois points et on s'en contente."