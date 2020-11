Le capitaine de la sélection russe écarté à cause ... d'une sextape

Artem Dzyuba, l'attaquant du Zenit Saint-Petersbourg, a vécu un week-end plutôt cauchemardesque.

L'attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg a en effet été écarté de la sélection russe, dont il est le capitaine, en raison d'une vidéo à caractère sexuel qui aurait fuité sur les réseaux sociaux après que le téléphone du joueur ait été hacké. Artem Dzyuba (32 ans) a donc été laissé de côté par Stanyslav Cherchesov : "Mon choix concernant Dzyuba n'a rien de sportif et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en parler davantage", pointe le sélectionneur russe.

La Russie affronte la Turquie et la Serbie dans le cadre de la Ligue des Nations et cette polémique, qui fait grand bruit au pays, aurait selon Cherchesov nui à la concentration de l'équipe. "Mes joueurs doivent se montrer dignes de la sélection sur et en-dehors du terrain", précise-t-il. Dzyuba, lui, affrontait Krasnodar ce week-end avec le Zenit ... et a manqué un penalty. Décidément ...