Le rêve de Michy Batshuayi avec les Diables Rouges: "Les chiffres ne mentent pas"

L'attaquant des Diables Rouges pense qu'ils peuvent espérer un sacre après avoir échoué à plusieurs reprises.

Les Diables rouges affrontent la Suisse ce mercredi en amical mais auront deux rencontres de Nations League dans les prochains jours. Après avoir échoué lors de la dernière édition, la Belgique peut espérer un sacre cette fois-ci.

En plus de ce tournoi, l'Euro se rapproche à grands pas et la Belgique fera évidemment partie des favoris pour le titre.

Un titre qu'aimerait bien aller chercher Michy Batshuayi, lui qui ne rêve que d'une chose avec les Diables : "Pour le moment, mon rêve, c’est de gagner un trophée avec l’équipe nationale. De ramener un trophée au pays", explique-t-il au micro de RTL.

Pour l'attaquant de Crystal Palace, c'est même un "objectif" et non un "rêve" : "On se connaît mieux les uns les autres, on a perdu dans des compétitions donc on a la rage. On veut tous confirmer qu’on est une génération dorée. Les chiffres ne mentent pas, on doit remporter quelque chose, c’est tout".