Nations League : Malte prend trois points importants, Saint-Marin tient bon à 10

Dans la modeste Ligue des Nations D, Malte a renversé une situation compromise face à Andorre tandis que Saint-Marin a pris un second point contre Gibraltar.

Malte devait l'emporter pour encore espérer dans cette Ligue des Nations, et s'est rapidement retrouvé mené par Andorre à domicile (3e, 0-1). Mais l'équipe insulaire s'est rebellée en seconde période, d'abord grâce à un autobut andorran, avant d'inscrire le 2-1 à l'heure de jeu via DeGabriele et de tuer le match dans les arrêts de jeu (3-1, score final). Grâce à ce résultat, Malte reste à 2 points des Îles Féroé, qui vont en Lettonie ce samedi et terminent leur campagne à Malte.

Dans le petit groupe 2 de la Ligue D (Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin), Saint-Marin recevait Gibraltar en espérant pouvoir réussir un bel exploit. Tenant le zéro face à un Gibraltar supérieur, les Saint-Marinais se retrouvaient à 10 à la 49e minute. Un face-à-face aurait dû offrir à De Barr le 0-1, mais l'attaquant gibraltarien se troue et Saint-Marin, héroïquement, tiendra le nul face au leader du groupe (7 points). Il ne manque qu'un point à Gibraltar pour gagner sa poule.