Tebas espère que Messi va rester et tacle Neymar et Ronaldo

Le grand patron du football espagnole n'a pas sa langue dans sa poche et il l'a encore démontré en parlant du cas "Lionel Messi".

Le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, s'est prononcé sur la situation de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone.

Dans le cadre d'une interview donnée au journal Marca, le patron du football espagnol a milité pour que l'attaquant argentin des Blaugrana poursuive sa carrière de l'autre côté des Pyrénées, tout en prévenant que la Liga ne devait pas avoir peur d'un départ de "La Pulga". Au passage, Javier Tebas a adressé un tacle à Cristiano Ronaldo et Neymar.

"Je ne veux pas. Je ne veux pas que cela se produise, mais si cela arrive, nous avons fait ce qu'il fallait pour ne pas souffrir de la perte de ces joueurs-là. Cristiano Ronaldo est parti, et certains de mes détracteurs sur Twitter me le rappellent. Et la Serie A n'a pas non plus remarqué un progrès depuis son arrivée. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même. Le football espagnol, avec la marque Liga et les grands clubs que nous avons, est au-dessus des noms des joueurs, même s'ils sont bons. Nous préférons qu'ils restent avec nous, sans doute, mais personne n'est indispensable. La seule chose essentielle, c'est d'avoir des clubs avec leur sérieux, et une super marque comme la Liga, qui continuent à travailler ensemble. Cela aide à grandir. Nous devons éviter la corruption, et si c'est le cas, la résoudre, et éviter d'avoir des problèmes financiers. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la stabilité financière est importante pour l'image internationale de la Liga. Les gens ne veulent pas voir de problèmes."