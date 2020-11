Hugo Vidémont (ex-Tubize), meilleur buteur de Lituanie

La Lyga, le championnat lituanien, a livré ses verdicts et c'est le Zalgiris Vilnius qui a remporté le titre de champion 2020 en battant, lors de la dernière journée, le Suduva Marijampolé. Un trophée donc pour l'ancien de l'AFC Tubize Hugo Vidémont, également récompensé à titre personnel : le Français a terminé meilleur buteur de Lituanie avec 13 buts en 20 rencontres.

@Hugovidemont - Top scorer of @alygaLT 2020.



Also first in the team by number of assists.



A player of Žalgiris is top scorer for the fifth successive season. pic.twitter.com/4yKipVvgWq