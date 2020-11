🎥 Pavard : "J'attendais depuis longtemps de remettre une reprise avec la France"

Face Ă la SuĂšde (4-2), la France s'est rĂ©galĂ©e offensivement lors de la 6Ăšme journĂ©e de Ligue des Nations. Benjamin Pavard s'est mĂȘme offert un joli but d'une volĂ©e de l'extĂ©rieur du droit.

Benjamin Pavard était évidemment satisfait à l'issue de la victoire des Bleus contre la Suède ce mardi soir. "C'est vrai qu'on joue peut-être un peu mieux. On essaie de repartir de l'arrière dès que possible. On a vraiment fait deux gros matches collectivement. On est très contents, c'était deux adversaires coriaces. Le match n'était pas gagné à l'avance mais on a bien joué défensivement comme offensivement", a expliqué le défenseur au micro de La Chaine L'Equipe.

Le joueur du Bayern Munich est même revenu sur son but. "Je prends bien le ballon. J'attendais depuis longtemps de remettre une reprise avec la France. C'est arrivé ce soir, je suis très content d'avoir marqué mais surtout pour la victoire, c'est très important. Depuis tout petit, j'adore faire des reprises ou des retournés. C'est un geste que j'aime beaucoup, souvent, je prends bien le ballon, j'espère qu'il y en aura d'autres à venir", a lâché l'ancien Lillois.