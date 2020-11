Leeds prolonge l'un de ses défenseurs

Leeds United a fait signer ce vendredi un nouveau contrat à son défenseur central Pascal Struijk. Le footballeur néerlandais a rempilé pour trois ans et demi avec le club anglais, alors que son bail courait jusqu'en juin 2022. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec les Peacocks entraînés par Marcelo Bielsa, quinzièmes de la Premier League et opposés ce dimanche à Arsenal à Elland Road, pour le compte de la 9e journée.

"Je suis très heureux. C'est toujours agréable de se voir proposer un nouvel accord, cela montre que le club croit en moi. J'ai signé un contrat de quatre ans, alors j'espère réaliser beaucoup plus et grandir en tant que joueur. C'était un grand saut pour moi quand j'ai quitté l'Ajax et depuis, c'est vraiment bien. Jouer en Premier League a toujours été un rêve", a-t-il réagi sur le site officiel du club. Recruté en janvier 2018, Pascal Struijk a disputé quatre matches de championnat cette saison.

