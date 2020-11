📷 Plus de peur que de mal pour Donny van de Beek : "Bienvenue en Premier League"

Donny van de Beek a enfin pu goûter aux joies de la titularisation avec Manchester United contre Southampton (victoire 2-3).

Il a pris un vilain coup à la cheville en première mi-temps suite à un contact avec Ward-Prowse. Malgré la douleur sur le coup, van de Beek a terminé la rencontre avec une mention très bien pour sa première titularisation en Premier League.

Après le match, une photo du joueur republiée par les Red Devils montrait l'ampleur du coup reçu par le Néerlandais, que le club a tenu à relativiser : "Bienvenue en Premier League"

😠@Donny_Beek6 went all in on Sunday...#MUFC