Le Barça devrait payer une amende pour l'hommage de Messi à Maradona

L'application stricte du règlement devrait valoir une amende au FC Barcelone pour l'hommage rendu par Lionel Messi à Diego Maradona.

Lionel Messi a inscrit un but digne de Diego Maradona ce week-end face à Osasuna et, sans surprise, rendu hommage au Pibe de Oro décédé ce 25 novembre. Le sextuple Ballon d'Or a enlevé son maillot, révélant un maillot des Newell's Old Boys, club où Maradona a évolué à la fin de sa carrière et où Messi lui-même a été formé.

Mais ce beau geste devrait valoir, selon Sport, une amende au FC Barcelone (et a déjà valu un carton jaune au joueur sur le coup). Tout joueur qui, à l'occasion d'un but, soulève son maillot et affiche "toute sorte de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins" et ce "quel que soit son contenu ou le but de l'action", sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 3000 euros. Et l'hommage de Messi à Maradona ne devrait pas faire exception...