Liga : Le Real Madrid et Zidane peuvent souffler, Levante étrille Getafe

Il y avait deux affiches ce samedi après-midi pour le compte de cette 12e journée de Liga.

FC Séville-Real Madrid 0-1

Sur une série de trois matchs sans succès en Liga, le Real Madrid peut souffler puisqu'il a retrouvé la victoire en championnat en s'imposant la pelouse de l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Très attendus après leur défaite contre le Shakhtar Donetsk cette semaine en Ligue des Champions (0-2), les Madrilènes ont débuté la partie tambour battant avec un tir un peu trop croisé de Vinicius qui a frôlé le montant adverse (1ère). Benzema aura une belle occasion d'ouvrir la marque mais butera sur Bono (38e).

En seconde période, les Andalous auront une grosse opportunité avec une tentative acrobatique signée De Jong mais elle sera captée par Courtois (52e). Quelques minutes après, la Casa Blanca marquera l'unique but de la partie. Vinicius reprendra un centre de Mendy et effleurera le cuir et verra un Bono surpris envoyer le ballon au fond des ses propres filets en ratant sa prise de balle (55e), 0-1.

Menés, les locaux pousseront pour égaliser mais Courtois sera là pour garder sa cage inviolée et signer une nouvelle clean-sheet. Le Real Madrid s'impose sur la plus petite des marges et passe troisième au classement. Le Séville FC reste cinquième.

Levante-Getafe 3-0

Mati (5e), Gomez (17e) et De Frutos Sebastian (57e)