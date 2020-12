Trophée The Best : Neymar a le seum

Ce vendredi, la FIFA a dévoilé les trois finalistes pour le prix The Best du meilleur joueur de l'année : Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Lionel Messi (FC Barcelone) et Robert Lewandowski (Bayern Munich).

Absent du podium, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas franchement apprécié... L'international brésilien a d'ailleurs publié plusieurs messages ironiques sur Twitter. "Puisque ça n'a pas marché au tennis, je suis devenu basketteur. J'ai déjà arrêté le basket et je suis devenu gamer", a lancé Neymar, qui a visiblement le seum. Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020 Já Desisti do 🏀 virei GAMER 🎧 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020 é sério? 👀🤪 pic.twitter.com/hr6fpLX2gQ — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020