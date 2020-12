🎥 Impatient de débuter la rencontre face à Tottenham, Christian Benteke a oublié quelque chose lors du coup d'envoi

Le Diable Rouge voulait directement débuter la partie.

Au sein de la Premier League, il est encore de coutume de s'agenouiller avant le match pour soutenir le mouvement Black lives matter. Mais Benteke l'a oublié pendant un moment et au premier coup de sifflet, il s'est précipité pour s'éloigner de son adversaire Son. Il a suivi au début, mais les deux ont vite compris que quelque chose n'allait pas. Benteke s'était également rendu compte de son erreur et s'était immédiatement agenouillé, mais il était toujours du mauvais côté du terrain. Et cela a été partagé avec enthousiasme sur les médias sociaux.