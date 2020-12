Bundesliga : Dortmund et Axel Witsel se remettent sur les rails; Boyata et Lukebakio accrochés; remontée spectaculaire de Gladbach

Plusieurs rencontres étaient au menu de la soirée pour le compte de la douzième journée de Bundesliga.

Hertha - Mainz

Le Hertha Berlin avec Boyata (titulaire) et Lukebakio (monté à l'heure de jeu) a raté le coche à domicile face à l'avant-dernier de Bundesliga. Les hommes de Bruno Labbadia ont été tenu en échec (0-0) et manquent l'occasion revenir vers la première partie de classement.

Werder Bremen - Borussia Dortmund

Edin Terzic a réussi ses grands débuts sur le banc du Borussia avec une victoire serrée mais importante. Raphaël Guerreiro ouvrait le score (12e) avant que Kevin Mohwald (28e) n'égalise pour le Werder. Le Borussia fixait sa victoire sur penalty de Marco Reus (79e), avec un peu de chance.

Stuttgart - Union Berlin

Le VFB sans Orel Mangala, resté sur le banc, a sauvé les meubles de justesse face à Union Berlin qui a mené gràace à Friedrich (4e) et l'ancien Hurlu Awoniyi (77e), avant d'encaisser deux buts de Sasa Kalajdzic (85 et 90e +3) lors d'un finish animé. Les deux formations se tiennent au classement (7e et 8e).

Eintracht Frankfurt - Borussia M'gladbach

Lars Stindl (14e) montrait la voie à suivre aux visiteurs, mais l'Eintracht répondait via Silva sur penalty (21e) puis trois minutes plus tard pour donner l'avance aux siens, suivi par Aymen Barkok (32e). Mais Gladbach ne lâchait rien et Stindl réduisait le score en toute fin de match sur penalty (90e) avant d'égaliser dans les arrêts de jeu (96e).