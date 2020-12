Un autre club de Premier League s'intéresse à Divock Origi

En manque de temps de jeu à Liverpool, Divock Origi pourrait bouger cet hiver. Et plusieurs clubs de Premier League sont sur les rangs.

Déjà ciblé par le Leeds United de Marcelo Bielsa, Divock Origi peut visiblement compter sur l'intérêt d'un autre prétendant anglais: Wolverhampton, qui est à la recherche d'un attaquant pour compenser l'absence de Raul Jimenez, victime d'une fracture du crâne il y a quelques semaines.

Selon le Daily Mail, les Wolves privilégient la piste d'un prêt et l'attaquant de Valence, Maxi Gomez, est une autre piste étudiée par le club de Leander Dendoncker.

Sept minutes en Premier League

Arrivé à Liverpool il y a cinq ans, Divock Origi se contente du strict minimum cette saison. S'il a participé à trois rencontres de Ligue des Champions et inscrit un but en Coupe de la Ligue, il n'a joué que sept minutes en Premier League.

Un départ semble s'imposer comme la meilleure option et il y a plusieurs prétendants pour l'ancien Lillois: en plus de Leeds et Wolverhampton, Newcastle, le Borussia Dortmund et même le Club de Bruges ont également été liés à Divock Origi ces derniers mois.