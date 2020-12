🎥 Lourde amende et suspension pour Marcus Thuram suite à son crachat

Alors que tout se passait à merveille pour le Français cette saison, il s'est tristement illustré et termine l'année 2020 sur une bien mauvaise note.

Après un excellent début de saison, le Français prolifique en Bundesliga découvrait la Ligue des Champions et ses bonnes performances lui ouvraient les portes de l'équipe de France.

Mais ce samedi face à Hoffenheim (défaite 1-2), le joueur s'est illustré de bien triste manière après avoir craché au visage de Stefan Posch. L'arbitre expulsait Thuram après consultation de la VAR.

😬 | Le mauvais geste de Marcus Thuram ! L'attaquant français a été exclu après avoir craché au visage d'un joueur de Hoffenheim.

En attendant la sanction de la Fédération, son club le Borussia M'Gladbach a pris les devants et l'a sanctionné également : "En tant que club, nous lui infligerons une amende équivalente à un mois de salaire qui sera reversée à une bonne cause. Marcus a accepté cela et a également proposé de s'engager dans cette action sociale en son propre nom. Hier soir, Marcus a présenté ses excuses à Stefan Posch, au TSG Hoffenheim, à ses coéquipiers, aux entraîneurs et aux supporters de Gladbach. Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour cela", twittait le club.

Le joueur s'est en effet excusé via les réseaux sociaux en postant un message dans lequel il confie avoir réagi de la mauvaise façon et acceptera les conséquences de son geste.

Son geste a également scandalisé beaucoup de monde dont Lothar Matthäus : "Son geste est incroyablement bête. Il mérite une longue suspension. C’est inadmissible de cracher sur son adversaire, et surtout en pleine pandémie. Quelle image donne-t-il aux enfants ? J’espère que la Fédération allemande sera sans pitié. Franchement, je ne veux pas le revoir de sitôt sur une pelouse", déclarait l'ancien international, aujourd'hui consultant pour Skysport.