Manchester City sur le point d'offrir un pont d'or à Kevin De Bruyne

Quelques semaines après Pep Guardiola, Manchester City pourrait très prochainement annoncer la prolongation de son Diable Rouge

Kevin De Bruyne serait proche de parapher un nouveau contrat courant jusqu'en juin 2025 du côté de Manchester City, selon Le Guardian.

Il ne reste que quelques détails à régler dans une négociation que le Diable Rouge (78 sélections, 20 réalisations), arrivé en 2015 chez les Skyblues, mène seul, explique le quotidien anglais. Sous contrat jusqu'en 2023, le milieu de terrain mancunien est dans le viseur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid qui surveillent attentivement l'évolution du dossier.

KDB, couronné du titre de meilleur joueur de Premier League la saison dernière, gagne actuellement 400.000 livres par semaine, environ 445.000 euros. Nul doute que le Belge devrait se voir proposer un meilleur salaire et ainsi dépasser un certain Gareth Bale, revenu cette saison à Tottenham et joueur le mieux payé actuellement en Angleterre avec 500.000 livres (555.000 euros) de gain par semaine.