Officiel : Iker Casillas fait son retour au Real Madrid

Un peu plus de cinq années après son départ, l'Espagnol est de retour à la Casa Blanca.

Iker Casillas a porté les couleurs du Real Madrid entre 1990 et 2015. Un club où il a remporté 19 titres en 25 ans, dont cinq trophées en Liga et trois Champions League. Parti ensuite au FC Porto, il a finalement pris sa retraite en août dernier.

Ce mardi, le club madrilène a annoncé le retour de l'ancien gardien légendaire au sein de la Casa Blanca. Casillas intègre l'organigramme merengue en tant qu'assistant directeur général de la Fondation.

"Le Real Madrid C. F. annonce qu'Iker Casillas rejoint la Fondation Real Madrid en tant qu'assistant du directeur général. Iker Casillas est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et il est le meilleur gardien de but de notre histoire. (...) Pour le Real Madrid, c'est un honneur de recevoir l'un de ses grands capitaines chez lui".