L'Olympique Lyonnais enchaîne, Jason Denayer évoque le déclic

Solide collectivement, l'Olympique Lyonnais reste sur une belle série de 13 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais poursuit sa belle série en championnat. Selon Jason Denayer (25 ans, 14 matchs en L1 cette saison), le groupe rhodanien a eu un déclic.

"Il y a eu un déclic au niveau du collectif, on s’est amélioré au niveau du collectif, tout le monde pense un peu moins à soi-même. Ça nous apporte plus que dans le passé. C’est plus léger, on a beaucoup plus de confiance en nos partenaires, beaucoup plus d’automatismes, on peut tenter. Beaucoup plus de travail les uns pour les autres. S’il y a des pertes de balle, ça râle beaucoup moins", a confié le Diable Rouge en conférence de presse.