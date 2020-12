Eden Hazard sur la pelouse mercredi? "C'est le plan"

Après être resté sur le banc la semaine dernière, le Brainois devrait cette fois obtenir du temps de jeu.

Le retour d'Eden Hazard sur les pelouses de Liga, c'est pour mercredi. Si on en croit les propos tenus par Zinedine Zidane en conférence de presse ce mardi. "Il sera avec nous mercredi et le plan est qu'il joue au moins un petit peu", confirme le coach du Real.

"La semaine dernière, on avait pris une autre décision. Maintenant, ça fait quelques jours qu'il est de retour avec l'équipe et on veut en profiter", ajoute Zizou. Le Real terminera son année 2020 à Elche, mercredi soir, avant de recevoir le Celta Vigo, samedi soir.