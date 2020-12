Le salaire de Romelu Lukaku pourrait devenir trop élevé pour l'Inter Milan

L'Inter Milan a profité d'un nouveau décret taxatoire pour attirer Romelu Lukaku en Italie, comme de nombreux clubs italiens, qui voyaient les taxes de leurs joueurs étrangers baisser de 50%. Mais ce décret n'est pas encore en vigueur ...

Le Decreto Crescita est une nouvelle loi taxatoire mise en place en 2019 et qui doit permettre de réduire de 50% les taxes des travailleurs étrangers restant au moins deux ans en Italie ; dans cette optique, les clubs italiens ont transféré plus facilement ces derniers temps, et l'Inter Milan a notamment pu offrir un salaire attractif à Romelu Lukaku.

Problème : ce décret n'est pas encore officiellement en vigueur et d'après le média italien Sole24Ore, le bureau fiscal italien souhaiterait suspendre ces mesures. Autrement dit : le salaire de nombreux joueurs pourrait être soudainement bien plus taxé, forçant les clubs à augmenter ces joueurs ou à les voir quitter la Serie A. Et les transferts entrants devraient être bien moins faciles à convaincre ...