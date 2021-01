Les critiques de José Mourinho: "Le plus grand championnat du monde"

Le report, à la dernière minute, du match entre Tottenham et Fulham n'a pas du tout amusé le coach portugais des Spurs.

La Premier League fait à nouveau face au Covid-19 ces derniers jours. Deux duels ont dû être reportés la semaine dernière, en raison de trop nombreux cas dans les clubs concernés. Une situation qui n'a pas du tout amusé le Special One.

Ce n'est pas tellement le report du match qui agace le Portugais, mais bien le timing. Mercredi déjà, il avait ironisé sur les réseaux sociaux. "Match dans quatre heures, on ne sait toujours pas si on joue. Le plus grand championnat du monde..."

Il en rajoute une couche. "Quand j'entraînais les U13 et les U15 au Portugal, il y a 30 ans, parfois, le dimanche matin, on arrivait sur place et l'adversaire ou l'arbitre n'était pas là. Le match était reporté. C'était très frustrant pour les jeunes qui avaient envie de jouer. Et c'est à peu près ce qui nous est arrivé mercredi. À peu de choses près, on arrivait au stade pour découvrir qu'on ne joue pas", regrette-t-il.

"Je n'en veux pas à Fulham, j'en veux à l'organisation. Ce n'est pas possible de vivre des situations comme celles-là."