L'Athletic Bilbao licencie son entraîneur malgré une victoire

Gaizka Garitano n'est plus l'entraîneur de l'Athletic Bilbao : malgré la victoire contre Elche aujourd'hui, le club basque s'est séparé de son coach en raison d'une saison décevante. L'Athletic Bilbao est actuellement 9e de Liga et comptait 2 victoires sur les 4 derniers matchs, insuffisant pour sauver Garitano qui pourrait voir l'ancien coach de l'Athletic et du FC Barcelone, Ernesto Valverde, lui succéder.