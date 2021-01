Virgil van Dijk retapé pour l'Euro? L'optimisme de Frank De Boer

Les Pays-Bas pourront-ils compter sur leur capitaine lors du prochain Euro? C'est tout ce qu'espère Frank De Boer, remplaçant de Ronald Koeman à la tête de la sélection néerlandaise.

Avec ou sans Virgil van Dijk l'été prochain? La question fait forcément couler beaucoup d'encre chez nos voisins. Monstrueux depuis son arrivée à Liverpool, le défenseur central est le leader naturel de la sélection néerlandaise.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison, le Néerlandais sera-t-il rétabli à temps pour participer à l'Euro? Frank De Boer croise les doigts. "Il met toute son énergie pour revenir le plus vite possible. (...) S'il ne reçoit pas de coup et que les choses vont un peu plus vite que prévues, il devrait pouvoir être présent pour le match d'ouverture du Championnat d'Europe le 13 juin contre l'Ukraine", estime-t-il dans un entretien accordé à De Telegraaf.