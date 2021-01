La fédération uruguayenne défend Edinson Cavani et réclame le retrait de sa suspension

Edinson Cavani a été lourdement suspendu par la FA pour avoir utilisé un terme à connotation raciste pour s'adresser à l'un de ses équipiers. La fédération uruguayenne s'insurge.

"Gracias, negrito" : voilà les mots d'Edinson Cavani à l'adresse de son équipier Bruno Fernandes sur Instagram et qui auront mis le feu aux poudres. L'attaquant de Manchester United a été visé par une enquête et suspendu pour 3 rencontres par la FA, ainsi que mis à l'amende à hauteur de 100.000 livres. Une peine très lourde que dénoncent les autres joueurs uruguayens, ainsi que la Fédération uruguayenne de football.

"Edinson Cavani n'a jamais eu de comportement pouvant être interprété comme raciste. Il a juste utilisé une expression commune en Amérique Latine pour s'adresser à un ami ou un proche. Cette sanction montre la vision biaisée, dogmatique et ethnocentrique de l'English FA, qui n'accepte qu'une interprétation subjective des faits amenant à une seule conclusion, aussi faussée soit-elle", regrette la fédération. "Nous demandons à la FA de supprimer immédiatement la sanction infligée à Edinson Cavani et de restaurer sa bonne image et son honneur, si injustement ternis par cette décision regrettable".