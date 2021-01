Cité à Marseille, cet attaquant clame son envie de.... rester dans son club

Il forme une attaque de feu avec Laborde et ne veut pas que cela s'arrête.

Auteur de bonnes performances sur cette première partie de saison, l'attaquant de Montpellier Andy Delort (29 ans, 15 matchs et 8 buts en L1 cette saison) pourrait être courtisé à l'occasion de ce mercato d'hiver. Mais de son côté, l'ancien joueur de Caen n'a pas l'intention de partir du club héraultais.

"Est-ce que je suis certain de rester ? On ne sait jamais, mais là, maintenant, tout de suite, je peux dire que j'ai envie de rester et que je resterai à 100% ! Mais comme a dit le coach, tu ne peux rien promettre dans le football, je sais de quoi je parle. Mais je dis la vérité, j'ai envie de jouer l'Europe avec Montpellier, et on va tout faire pour rester", a déclaré Delort en conférence de presse ce mardi.