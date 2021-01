Luis Campos parle (enfin) de son avenir

Le Portugais a quitté Lille, et nul ne sait de quoi sera fait son avenir.

Depuis son départ de Lille, à la suite de la vente du club au fonds d'investissement Merlyn Partners SCSp, Luis Campos se retrouve courtisé par de nombreuses grandes formations européennes, comme le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin. Invité du podcast The Transfer Window, le dirigeant portugais a évoqué son avenir.

"Je suis ambitieux, je suis libre. Je mène une grande réflexion. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet avec de grands noms pour gagner des titres plus régulièrement. J’ai pris énormément de plaisir à Monaco et à Lille, mais peut-être que c’est le moment de repartir dans un autre style de club. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi", a fait savoir Campos.