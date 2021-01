Eden Hazard: une titularisation pour fêter ses 30 ans?

Vers une place dans le onze contre Osasuna pour Eden Hazard? Zinedine Zidane entretient le suspense.

Après un match sans bouger du banc et deux montées au jeu, Eden Hazard est-il prêt à convoiter une place de titulaire avec le Real Madrid? "Je ne vous le dirai pas, comme toujours", a répondu Zinedine Zidane en conférence de presse cet après-midi.

"Eden s'entraîne régulièrement, mais je ne sais pas s'il est prêt à jouer 90 minutes. Cela dépendra aussi de l'état du terrain et nous verrons comment nous pouvons l'utiliser", analyse encore le coach du Real.

"Les conditions météo? Les joueurs sont habitués"

À Osasuna, samedi soir, le Real Madrid devra en tout cas affronter une météo particulièrement fraîche et neigeuse, mais ce ne sont pas les conditions climatiques qui inquiètent Zinedine Zidane. "Les joueurs sont habitués et Eden Hazard d'autant plus qu'il vient de Londres", conclut-il.

Victime d'une blessure musculaire, Eden Hazard n'a plus débuté un match avec le Real Madrid depuis la réception d'Alavès, le 28 novembre. Il est de retour dans le groupe depuis la fin de l'année 2020, mais Zizou ne veut pas se précipiter et a décidé de ne prendre aucun risque avec son numéro 7.