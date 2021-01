Villas-Boas prépare le PSG: "Je préfère un Clasico chaud"

Le premier Classique de la saison avait été nerveux, et c'est peu de la dire.

Lors de la victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (1-0) en Ligue 1 le 13 septembre dernier, ce match avait été marqué par de nombreux incidents entre les deux équipes. Et forcément, l'entraîneur phocéen André Villas-Boas s'attend à des retrouvailles musclées à l'occasion du Trophée des Champions mercredi.

"Est-ce que je vais demander à mes joueurs de faire attention ? Non, je préfère quand un Clasico est chaud. On a cette demande de la part des supporters aussi de répondre avec agressivité, avec autorité. Bien évidemment, le match (du 13 septembre, ndlr) était incontrôlable à la fin, avec les expulsions mais plus à cause des provocations des autres que de nous. Mais que l'OM soit l'équipe qui reçoit le plus de cartons, on n'a pas besoin de jouer face au PSG, on le sait déjà. Il faut jouer avec de l'humilité, mais aussi de l'agressivité et de l'intensité. C'est important contre Paris", a analysé le technicien portugais devant les médias ce lundi.