Coupe d'Allemagne: Leverkusen s'impose facilement

Le Bayer Leverkusen était opposé à Francfort ce mardi soir.

En seizième de finale de la coupe d'Allemagne, le Bayer Leverkusen n'a fait qu'une boucher de l'Eintracht Francfort ce mardi soir. Le score est en effet sans appel puisque les locaux se sont imposés sur le score de 4-1.

Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score dès la 6ème minute par Younes mais après il n'y a plus eu match. Lucas Alario a égalisé sur penalty (27'), avant un but de Tapsoba (49') et enfin un doublé de l'ancien joueur du PSG Diaby (67' et 87').

Une belle victoire donc pour les hommes de Peter Bosz.