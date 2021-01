Le médecin des Diables s'exprime: "Pour Axel, ce sera difficile mais pas impossible"

Tout le monde le sait, Axel Witsel s'est gravement blessé au tendon d'Achille et a été opéré. Son absence est évaluée et pourrait aller jusqu'à 6 mois. Ld docteur des Diables, Kristif Sas, a donné son avis sur la situation.

Axel Witsel est un élément important pour le dispositif de Roberto Martinez et tout le monde espère un miracle: "Aller à l'Euro sera difficile pour Axel Witsel, mais pas impossible", a déclaré Sas dans Het Laatste Nieuws. Au passage, Dries MErtens, Dennis Praet et même Eden Hazard ont toujours des problèmes de santé.

"Pour nous, l'équipe nationale, c'est finalement une "bonne chose", et il ne faut pas le dire trop dort, que certains soient blessés. Si c'est pour quelques semaines, ils seront remis et en plus cela pourrait faire office de préparation", conclut Sas.