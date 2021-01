Le PSG remporte le Trophée des Champions face à Marseille, déjà un premier titre pour Pochettino 

Soirée idéale pour Mauricio Pochettino qui remporte déjà un premier titre avec son nouveau club.

Mauro Icardi (39e) et un penalty de Neymar (85e), ont suffit à des Parisiens dominateurs pour venir à pour du rival, malgré la réduction du score de Payet (89e) bien trop tard pour espérer revenir dans le match.

Le PSG empoche don 10e Trophée des champions de son histoire, son huitième de suite.

