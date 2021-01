Il ne faut pas chercher trop loin le héros de la demi-finale de Supercoupe du Barça: Marc-André ter Stegen a livré une prestation XXL pour envoyer les siens en finale.

Déjà décisif pendant les 120 minutes, Marc-André ter Stegen a terminé son travail durant la séance de tirs au but. Il a détourné deux tentatives basques pour permettre au Barça de s'en sortir et de s'offrir le premier ticket pour la finale, en attendant le vainqueur de l'autre demi-finale, entre l'Atheltic Bilbao et le Real, prévue jeudi soir.

Mais le portier allemand n'est pas du genre à s'auto-congratuler. "Ce n'est pas le moment d'être fier de soi, je suis surtout content pour l'équipe, nous méritions de gagner", insiste Marc-André ter Stegen.

"Un grand gardien peut faire la différence"

Mais s'il refuse de se lancer des fleurs, son coach était là pour le faire à sa place. "Il a été fantastique", analyse Ronald Koeman. "Durant le match, déjà, il a eu trois ou quatre arrêts très importants. Et ça nous a aidés parce que, ce n'est que l'un des onze joueurs sur la pelouse, mais un grand gardien peut vraiment faire la différence."

C'était le cas du portier du Barça, mercredi soir, et ça permet au Barça de se rapprocher à une marche de la 14e Supercoupe d'Espagne de son histoire.