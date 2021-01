Supercoupe d'Espagne : le Barça en finale, au détriment de la Real Sociedad et Adnan Januzaj

La Real Sociedad et Barcelone s'affrontaient lors de la première demi-finale de Supercoupe d'Espagne.

La Real Sociedad accuaillait cette première demi-finale face à un Barça sans Lionel Messi (blessé), tandis qu'Adnan Januzaj débutait sur le banc du côté de la Sociedad.

Après une première période équilibrée, le Barça ouvrait le score via Frenkie De Jong (38e) de la tête sur un bon service de Griezmann. Après la pause, la Real Sociedad revenait armée de bonnes intentions et voyait ses efforts récompensés. Mikel Oyarzabal sur penalty (51e) égalisait et relançait la partie.

La fin de match perdait en intensité et les deux formations devaient en découdre lors des prolongations. Imanol Alguacil lançait alors Adnan Januzaj dans le grand bain (103e), et le Belge se montrait dangereux à plusieurs reprises.

#RealSociedad 1-1 #Barcelona



⏱114' ¡Januzaj tuvo el gol del triunfo!



Cabalgata tremenda del belga que enfrenta en el mano a mano a Ter Stegen que salva al Barcelona.#SupercopaEnDIRECTV🏆🇪🇸 pic.twitter.com/hlTg28D3cT — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 13, 2021

La décision se faisait finalement aux tirs au buts, et à ce jeu, les Catalans ont été les plus forts malgré le penalty transformé par Januzaj. Ter Stegen sortait le grand jeu repoussant plusieurs tentatives basques et qualifiant le Barça pour la finale.

Les Catalans connaitront leur adversaire jeudi après l’autre demie entre Bilbao et le Real Madrid.