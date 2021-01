L'Inter Milan envisage un changement de nom et de logo

L'Inter Milan pourrait, comme la Juventus, changer d'identité visuelle.

Sportivement, tout va bien pour l'Inter Milan, qui l'a emporté ce dimanche contre la Juventus et est à égalité de points avec l'AC Milan en haut du classement de Serie A. Mais en coulisses, il y a du mouvement : alors qu'on apprenait ce week-end que les paiements tardaient et que la direction avait dû rassurer les joueurs, la Gazzetta dello sport nous apprend ce lundi que l'Inter envisagerait un changement d'identité visuelle.

Le club souhaiterait ainsi modifier son logo et même son nom officiel : le FC Internazionale Milano deviendrait ainsi l'Inter Milano, et le I et le M du nom seraient mis en avant sur le nouveau logo. L'objectif est de faciliter l'identification à ... l'international. Ironique.