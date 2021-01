Mbappé vers le Real Madrid ? Zidane esquive

Depuis plusieurs mois, l'attaquant du Paris Saint-Germain (22 ans, 16 matchs et 12 buts en L1 cette saison) fait rêver le Real Madrid.

Interrogé sur le dossier Kylian Mbappé ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a esquivé.

"Je suis désolé. Je comprends que tu me poses la question. Mais on pense seulement au match de demain, le reste vous êtes là pour en parler. Si un grand joueur décide toujours où il veut jouer ? Au final oui, je pense comme Ronaldo. Mais après, chacun a un contrat, chacun a ses choses... Moi, comme toujours, je ne me mets pas dans les affaires des autres. Je ne pense qu’à mes joueurs. Mais je pense la même chose", a lâché le technicien français.

Pour rappel, Mbappé se trouve sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG.