Yusuf Yazici dans le viseur de deux cadors de Serie A

Auteur d'un triplé d'anthologie sur la pelouse de San Siro face au Milan AC (3-0) en Ligue Europa début novembre, le milieu offensif de Lille semble avoir marqué les esprits en Italie.

Yusuf Yazici (23 ans, 23 apparitions et 11 buts toutes compétitions cette saison) est suivi de près par l'AC Milan et la Juventus, selon France Football. Si le milieu offensif turc, poursuit sur sa lancée en seconde partie de saison pourrait bien faire l'objet de grosses offres l'été prochain et peut-être permettre au LOSC de réaliser à nouveau une belle plus-value.

Il avait été recruté pour 17,5 millions d'euros en 2019 du côté de Trabzonspor.