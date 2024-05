Hayen semble avoir fait son choix : fin de l'histoire entre Bruges et un (ex) chouchou du public

Nicky Hayen a beau être, en théorie, un entraîneur intérimaire, il n'hésite pas à prendre des décisions fortes et à être très exigeant. En conséquence, il n'a pas hésité à trancher dans le vif concernant Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen n'est plus entré en jeu pour le Club depuis son départ pour Danemark, où il voulait aller récolter un deuxième avis sur sa blessure à la hanche. Il était sur le banc contre Genk et la Fiorentina, mais il n'a pas joué. C'est plutôt étonnant compte tenu de son statut (23 buts et 8 assists cette saison !).

Skov Olsen s'est mis hors-jeu

Si nous laissons de côté Igor Thiago - dont la valeur marchande a atteint 25 millions après son transfert à Brentford pour... 37,5 - l'ailier danois est le joueur qui pourrait potentiellement rapporter le plus d'argent lors d'un transfert cet été.

Skov Olsen le souhaite d'ailleurs lui-même, mais sa saison XXL a connu un coup d'arrêt suite à ce départ du noyau. Michal Skoras a pris sa place. Et lorsque ce dernier est sorti après le 2-2 hier, Hayen a opté pour plus de puissance au milieu de terrain en faisant entrer Casper Nielsen.

Nicky Hayen a nié qu'il y ait eu une dispute entre Skov Olsen et le personnel médical, mais on ne part pas ainsi lors d'un déplacement européen. S'est-il mis hors-jeu lui-même? En tout cas, c'est un énorme luxe de pouvoir se priver d'un tel joueur...

Skoras fait le job

Reste à voir si Nicky Hayen peut se le permettre dans cette dernière ligne droite, alors que la capacité du Danois à faire la différence pourrait être très utile. Bruges aura besoin de toutes ses forces, et ce dès ce dimanche à l'Antwerp... où Hayen pourrait (un peu) faire tourner. Et Andreas Skov Olsen semble devenir une doublure.

Michal Skoras, de son côté, est devenu un titulaire qui fait le job. Le Polonais a déjà marqué deux buts et délivré deux assists en Champions Play-offs. Ce n'est pas le joueur qui se montre le plus, mais il est dangereux et fait son travail défensif, ce qui permet à Kyriani Sabbe de faire le sien sur le plan offensif. Skov Olsen en faisait un peu moins sur ce plan.

Une sortie par la petite porte se profile donc pour Skov Olsen, qui peut néanmoins se vanter de chiffres fantastiques en deux ans et demi : 38 buts et 24 assists en 93 matchs. Mais il n'aura pas été l'homme qui a amené des trophées au Club. Et c'est toujours le plus important au Jan Breydel.